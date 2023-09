Ce sera le match du week-end qui tiendra en haleine la presse britannique. Non pas Angleterre - Argentine ou Pays de Galles - Fidji, mais les déplacements respectifs de Kate et William en France et d’Harry en Allemagne. La princesse de Galles se rendra à Marseille samedi pour soutenir l’Angleterre lors de son premier match de la Coupe du monde de rugby. Kate est la marraine de la Rugby Football Union (rugby à XV) et de la Rugby Football League (rugby à XIII). Son époux, le prince de Galles, parrain de la Ligue galloise de rugby, fera le déplacement à Bordeaux dimanche pour soutenir le XV du Poireau face aux Fidji.

Harry, le frère rebelle, sera en même temps de retour en Europe, où il assistera à Düsseldorf aux Invictus Games, une compétition qu’il a fondée réunissant d’anciens soldats blessés au combat. Peu médiatisés en France, malgré la présence d’une équipe tricolore, ces jeux se sont imposés dans le monde anglo-saxon. Meghan Markle doit rejoindre son époux en Allemagne peu après le lancement de la compétition.

Triple visite royale

Carambolage des agendas ou sourde rivalité entre frères, quelle visite remportera le plus d’écho ? « Il y a peut-être un hasard de calendrier, mais il y aura une concurrence dans l’espace médiatique », analyse pour 20 Minutes Thomas Perrette, journaliste à Point de Vue et auteur de Manuel de survie royale et de bonnes manières*.

Outre-Manche, d’autres ont pointé du doigt une autre coïncidence de calendrier : quelques jours avant l’annonce de la visite surprise de Kate et William ce week-end en France, la princesse Anne, la sœur du prince Charles, avait révélé sa venue en France le 7 octobre, pour soutenir l’équipe d’Ecosse dont elle est la marraine.

« Une complémentarité dans la famille »

Faut-il y voir une concurrence entre le couple de Galles, qui a été vivement critiqué en août par les Anglais pour ne pas être allé soutenir les Lionesses en finale de la Coupe du monde féminine de foot, et leur tante, perçue de longue date au Royaume-Uni comme sérieuse et travailleuse ? « Je ne pense pas qu’il y a une concurrence entre les cours, répond Thomas Perrette. Au contraire, il y a une complémentarité dans la famille, qui vient soutenir toutes les équipes qui composent le Royaume-Uni. »

Aucun autre événement officiel en France n’est inscrit à l’agenda du couple ce week-end. Cette visite éclair des deux membres les plus en vue de la famille royale ne doit en effet pas éclipser la visite d’Etat du roi Charles et de Camilla, annoncés en France du 20 au 22 septembre.

Il reste une inconnue à ce jour : Kate et William, qui aiment amener leurs enfants à des compétitions sportives, seront-ils accompagnés de Georges et Charlotte au stade Vélodrome et au Matmut Atlantique ? « Cela serait une sacrée surprise, mais je n’y crois pas, répond Thomas Pernette. Officiellement, cette visite ne concerne que la princesse et le prince de Galles. » Quel que soit le choix de Kate et William, nul doute que les tribunes seront presque autant scrutées que le terrain ce week-end.

* A paraître le 13 septembre aux éditions EPA.