17 août 2023

L’humoriste du Jamel Comedy Club Wahid Bouzidi hospitalisé après un AVC

Terribles vacances pour l’humoriste et acteur Wahid Bouzidi. Selon le site d’information marocain Media 7, le comédien franco-algérien de 45 ans a été victime d’une attaque cérébrale (AVC) très grave alors qu’il était au Maroc, à Marrakech.

Hospitalisé dans une clinique, celui qui a été révélé dans les premières saisons du Jamel Comedy Club lutterait pour sa vie. Son public l’encourage sur les réseaux sociaux, lui envoyant ses prières et vœux de bon rétablissement. « Courage Wahid, on est derrière toi », écrit un fan, tandis qu’un autre pense aussi à soutenir sa famille. Et son ami Moundir, bouleversé, ajoute : « Un père de famille exemplaire. Un artiste et un humoriste magique. »

