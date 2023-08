16 août 2023

Adele en larmes après avoir aidé un couple à révéler le sexe de son futur bébé sur scène

Adele a été submergée par l’émotion lorsqu’elle a aidé un couple à dévoiler le sexe de son bébé à naître, sur scène, à Las Vegas. Sur une vidéo Instagram, postée par l’heureux futur papa, on peut voir la chanteuse, très, très émue.

Ayant d’abord remarqué leur pancarte, qui disait « Adele, révéleras-tu le sexe du bébé pour nous ? », la musicienne les a invités sur scène, avant de leur dire, non sans humour, « Vous savez, personne n’est vraiment autorisé à avoir des pancartes ici, j’adore que vous en ayez une », puis de lire la nouvelle : le couple attend un petit garçon. « C’était incroyable. Je suis si heureuse pour vous ! Je suis si heureuse pour vous ! C’est tellement émouvant, oh mon Dieu », s’est-elle ensuite exclamée, après avoir pris le couple dans ses bras.

Et c’est à charge de revanche : « Si et quand je tombe enceinte, révélerez-vous le sexe pour moi », a-t-elle conclu.

Ashton Kutcher et Mila Kunis mettent leur maison sur Airbnb

Vous avez toujours rêvé de dormir dans une maison de stars ? Ashton Kutcher et Mila Kunis vous ouvrent les portes de l’une de leurs humbles demeures ! En effet, le couple a révélé « son idée vraiment stupide » d’ouvrir un Airbnb dans leur propriété de Santa Barbara, dans une vidéo publiée sur Instagram.

« Je pense que nous devrions demander à de parfaits étrangers de venir et de rester avec nous à la plage. C’est tellement agréable ici », a lancé Ashton Kutcher. Intitulée Ashton and Mila’s Oceanfront Oasis, la propriété sera ouverte aux réservations à partir de 10 heures, heure locale, mercredi. Jusqu’à quatre personnes peuvent réserver un séjour d’une nuit le 19 août dans la maison, qui dispose de deux chambres, d’un lit et d’une salle de bain. Ça laisse peu de temps pour réserver un vol !