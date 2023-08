14 août 2023

Billie Eilish confirme qu’elle ne sort avec personne

Billie Eilish assure qu’elle ne sort avec personne… La vie sentimentale de Billie Eilish est au calme plat depuis sa rupture en mai avec le rocker Jesse Rutherford. Et la récipiendaire d’un Grammy a précisé : « No SIRRR3 », à la manière d’un GI répondant à un supérieur, quand un internaute lui a demandé si elle voyait quelqu’un, lors d’un questions-réponses avec ses fans sur Instagram, What Was I Made For ?, relayé par People. Mais le couple, qui est sorti ensemble pendant sept mois, est resté en bons termes. « Très très bons amis seulement. Mon pote pour toujours », a assuré l’artiste de 21 ans à un autre fan.

Elsa Pataky se moque gentiment de son mari Chris Hemsworth

Idina Menzel confie que jouer la mère de Lea Michele dans Glee « ne s’est pas révélé très bon pour l’ego »

L’actrice d’Uncut Gems a été excellente dans le rôle de la mère de Lea Michele pour la série Glee, pourtant aujourd’hui, à 52 ans, elle reconnaît qu’elle a eu un peu de mal à se faire à l’idée de jouer ce rôle.

Idina Mentzel a confié au journal irlandais Stellar, que la proposition d’interpréter le personnage de la mère d’une ado avait été difficile à avaler. « Vous vous inquiétez de ne plus pouvoir travailler, et puis les gens vous engagent pour être la mère de quelqu’un alors que vous devriez probablement être sa grande sœur », a déclaré l’actrice, qui n’a que 15 ans de plus que Lea Michele.

L’ego en a pris un coup, d’autant plus qu’Idina Mentzel venait tout juste d’être maman. Mais une actrice doit faire fi de ce genre de prévention et Irina Metzel a dépassé ce petit moment de flottement : « J’ai pris mon courage à deux mains, j’ai enfilé mes vêtements et j’étais impatiente de travailler avec Ryan Murphy, le créateur de la série, et de participer à cette série à succès. » Heureusement pour elle… et pour les nombreux fans de la série !