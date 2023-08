Tous deux très attachés à Hawaï, Dwayne Johnson et Jason Momoa sont dévastés par les incendies qui ont touché l’île de Maui. « Nous avons le cœur brisé, mais notre foi et notre mana restent forts », a déclaré la star de Black Adam, qui possède des racines hawaïennes du côté de sa mère, dans un message posté sur Instagram. « Secouristes, personnel soignant, hôtel, commerces locaux, organisations humanitaires et héros locaux, restez forts - nous vous aimons et apprécions vos efforts. »

Un cri du cœur rejoint par l’appel à la raison de Jason Momoa, né pour sa part à Honolulu, qui a tenu à dissuader quiconque voudrait se rendre sur place pour une raison ou pour une autre.

Un bilan humain terrifiant

« Maui n’est pas l’endroit où passer des vacances actuellement. N’allez pas à Maui. Ne cherchez pas à vous convaincre que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre autant », a déclaré Jason Momoa dans une publication, relayant chaque jour des publications de locaux faisant le point sur la situation et les besoins en matière d'aide.

Aux dernières nouvelles, le bilan humain de la catastrophe s’élève à 93 morts. Toutefois, le bilan devrait encore s’alourdir alors que seule une infime partie de la zone dévorée par les flemmes a été fouillée.