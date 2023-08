Le week-end dernier, Alicia Keys est allée assister à un concert de Taylor Swift à Los Angeles en compagnie de Genesis, son fils de 8 ans. Une virée entre mère et fils que la chanteuse a documentée avec une vidéo postée sur TikTok dans laquelle on peut voir Genesis rencontrer son idole en coulisses. L’occasion pour Taylor Swift de faire une nouvelle fois la preuve de son immense générosité puisque le jeune Genesis a eu droit à un bracelet d’amitié spécial, un petit mot personnalisé et, tenez-vous bien, un bisou sur la joue !

Du beau monde

« Gen, salut mon pote ! J’étais surexcitée quand j’ai su que tu allais venir ce soir ! J’espère que tu t’amuseras bien au concert. Je te ferai coucou. Avec amour, Taylor », disait le mot de Taylor Swift. Après quoi Genesis et sa mère ont savouré le concert de la star, point culminant du passage de son Eras Tour en Amérique du Nord.

D’ailleurs, Alicia Keys et son fils étaient loin d’être les seules personnalités à assister au concert puisque, d’après Entertainment Tonight, s’y trouvaient également Brie Larson, Lupita Nyong’o, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Sarah Michelle Gellar, Jessica Alba, Hilary Duff, Elizabeth Banks ou encore Amy Adams.