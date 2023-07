Caroline Receveur annonce sur Instagram souffrir d’un cancer du sein

« Profitez ! La vie est courte et imprévisible. » C’est par ses mots plein d’espoir que l’influenceuse Caroline Receveur conclut le post Instagram annonçant son cancer du sein. L’ex-star de téléréalité, qui s’était fait connaître dans Secret Story et Les anges, a annoncé souffrir de la maladie à un stade « agressif mais découvert précocement ». Une maladie qu’elle comptait d’abord garder secrète - elle a eu l’annonce il y a deux mois - avant de souffrir de « cette solitude souhaitée ». « Cela me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien… », explique-t-elle.

Elle avait annoncé l’arrêt de ses business il y a plusieurs semaines, pour se « reconnecter aux choses importantes », laissant ses fans - plus de 5 millions de followers sur Insta - dans le doute et les attentes. Des fans qu’elle a tenus à rassurer dans son post du jour : « Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo [son mari] me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires. »

49.000 cas chaque année en France

Le carrousel de photos et vidéos qui accompagne ses mots sur Instagram alterne ainsi entre moments de tristesse, notamment la perte de ses cheveux, colère et vidéos de rires et de joie, montrant le panel de sentiments par lequel elle passe. « Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps », précise-t-elle.

View this post on Instagram A post shared by Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent en France, derrière celui de la prostate. 49.000 nouveaux cas sont découverts chaque année. « Wish me luck 🤞🏼 », conclut-elle. Alors bonne chance, bon courage et bon rétablissement !