Le mois dernier, Paul McCartney annonçait l’arrivée très prochaine d’un tout nouveau morceau des Beatles créé à l’aide de l’intelligence artificielle à partir d’une maquette inédite de John Lennon. Et à en croire Ringo Starr, le résultat est tout simplement « sublime ». Toutefois, comme l’a précisé l’ancien Fab Four, la beauté du morceau ne doit rien à l’IA.

« Ce n’est pas dû à l’IA. Ce n’est pas comme si on faisait semblant. C’est vraiment la voix de John, ainsi que celle de Paul en plus de sa basse, tandis qu’on entend George [Harrison] à la guitare rythmique et moi à la batterie », a précisé l’artiste de 83 ans à Variety en marge de son Peace-Loving Birthday Celebration, un événement qu’il organise tous les ans pour son anniversaire.

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose

« Vous savez, si on oublie tout le foin qu’on a fait autour de ça, ça reste un beau morceau. Et c’est notre dernier morceau », a conclu Ringo Starr, soulignant bien que, par dernier, il voulait dire ultime.

Si l’annonce de l’implication de l’IA dans la conception de ce titre mystérieux a provoqué quelques syncopes chez les puristes, il n’y a pourtant pas de quoi s’époumoner. En effet, la technologie n’a servi qu’à une chose : extraire la voix de John Lennon présente sur cette vieille démo et la nettoyer afin qu’elle soit exploitable.