Si on demande à Kelly Rowland quelle a été la plus grosse bourde de son existence, inutile pour elle cogiter bien longtemps. En effet, c’est sans conteste la fois où elle a révélé par inadvertance le sexe de Blue Ivy, le premier enfant en Beyoncé, au détour d’une interview.

Une gaffe qui remonte à novembre 2011, alors que Queen B avait annoncé être enceinte quelques mois auparavant. En tout cas, Kelly Rowland n’a pas encore fini de regretter cet impair !

C’est sorti tout seul

« Oh mon Dieu […] Ça a été le pire moment de ma vie. Le pire », a déploré l’ex-Destiny’s Child lors d’un passage dans le podcast Yeah, I F**cked That Up. « Je me sentais trop mal parce que ça n’était vraiment pas à moi de le révéler. Mais le mot “elle” est juste sorti de ma bouche et je me suis dit “oh-oh”. »

Si Beyoncé en a évidemment beaucoup voulu à son amie, elle lui a depuis longtemps pardonné et, faute de reformer les Destiny’s Child avec Michelle Williams, les deux chanteuses s’investissent ensemble dans des projets caritatifs.