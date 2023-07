Énorme succès télévisuel produit par Disney et diffusé sur NBC, This Is Us est désormais visible sur Hulu outre-Atlantique et sur Disney+ en France. L’obtention des droits par le service de streaming a donné lieu à une bataille d’enchères, comme le révélait à l’époque le Hollywood Reporter, le retour sur investissement étant assuré, même si les plateformes ne dévoilent pas leurs audiences. Alors évidemment, il serait tentant de penser que les stars de la série, à commencer par Mandy Moore, reçoivent des royalties confortables grâce au streaming.

Pourtant, à en croire l’actrice, le plus gros chèque qu’elle ait reçu à ce titre s’élevait à… 81 centimes ! Du coup, la star participe activement à la grève lancée par la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs américains, dans l’espoir d’obtenir des rémunérations plus justes de la part des plateformes de streaming.

« Les droits résiduels représentent un gros problème », a-t-elle déclaré lors d’un entretien accordé au Hollywood Reporter en marge du piquet de grève installé devant les studios de Disney situés à Burbank, près de Los Angeles.

Un mouvement sans précédent

« On est incroyablement chanceux, en tant qu’acteurs en activité, d’avoir été dans des séries qui ont rencontré un immense succès d’une façon ou d’une autre », a poursuivi Mandy Moore. « Mais il y a encore quelques années, beaucoup d’acteurs dans notre position pouvaient vivre de leurs droits résiduels, ou tout du moins payer leurs factures. »

Le syndicat des acteurs a déclaré la grève la semaine dernière, emboîtant le pas des scénaristes hollywoodiens après des semaines de négociations infructueuses avec les studios. Un mouvement qui n’avait pas été vu depuis 1960 et qui paralyse déjà de nombreuses productions et qui est bien parti pour durer.