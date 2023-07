Ce mercredi matin, les sapeurs-pompiers du Var sont intervenus au domicile de Brigitte Bardot, à Saint-Tropez. D’après des informations de Var Matin et de BFMTV, l’actrice âgée de 88 ans souffrait de difficultés respiratoires. Le mari de l’artiste, Bernard d’Ormale, a indiqué au quotidien local qu’aux alentours de 9 heures du matin, « Brigitte a eu du mal à respirer. C’était plus fort que d’habitude mais elle n’a pas perdu connaissance pour autant. Appelons ça un moment d’égarement respiratoire. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, lui ont fait respirer de l’oxygène et sont restés un moment pour la surveiller. »

Le mari de l’actrice s’est tout de même voulu rassurant : « Comme toutes les personnes d’un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans. Il ne faut pas qu’elle fasse d’efforts inutiles […] Son pouls va bien, son cœur aussi et sa tension est bonne mais les choses restent fragiles ». Les pompiers ont laissé l’actrice se reposer à son domicile, n’estimant pas nécessaire l’hospitalisation en urgence de Brigitte Bardot.

De rares apparitions médiatiques

Depuis quelques années, l'icône se fait de plus en plus discrète. Elle intervient sur les réseaux sociaux principalement pour défendre la cause animale. Elle est cependant apparue sur la scène médiatique ce dimanche pour rendre hommage à Jane Birkin.

J'ai un gros chagrin, @JaneBirkinOff est partie ! pic.twitter.com/Lb1AibD9q8 — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) July 16, 2023



En mars dernier, la presse s’inquiétait déjà de l’état de santé de « BB », lorsque le magazine France Dimanche indiquait que l’actrice était hospitalisée en soins intensifs pour des troubles respiratoires. Une information qu’avait démentie l’actrice sur Twitter pointant du doigt « un malaise qui m’est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin ».