Les filles de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, ont réagi après l’annonce de la mort de leur mère. L’icône, qui a marqué la chanson et le cinéma, a été retrouvée sans vie dimanche à Paris. Ses filles saluent dans un communiqué son « combat acharné contre la maladie », alors que Jane Birkin était atteinte depuis seize ans d’une leucémie.

« Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour », écrivent Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon. « Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance » mais « ce premier soir seule aura été le dernier. Elle l’avait décidé », concluent les filles de l’artiste.

Une Britannique adorée des Français

Cette Londonienne d’origine, naturalisée française, dont le nom est indissociable de celui de Serge Gainsbourg, avait récemment fait part de problèmes de santé qui l’avaient obligée à annuler des concerts. Elle était apparue affaiblie en février lors de la cérémonie des César, les récompenses du cinéma français, aux côtés de sa fille, l’actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg, et de sa petite-fille Alice.

Jane Birkin a connu un succès mondial avec des chansons comme « Je t’aime… moi non plus », duo avec Gainsbourg en 1969 au parfum de scandale, « Jane B » la même année ou « Ex-fan des sixties » en 1978. Le public l’appréciait pour sa sensibilité, soulignée par le délicat accent britannique qu’elle a conservé toute sa vie.