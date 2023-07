7 juillet 2023

Elizabeth Banks fête ses 20 ans de mariage avec un nouveau saphir

Cela fait vingt ans qu’Elizabeth Banks est mariée à Max Handelman, et quoi de mieux pour célébrer ces noces de porcelaine qu’un peu de saphir ? La comédienne a en effet dévoilé sur Instagram sa « bague de vingtième anniversaire », ainsi que des photos de son mariage, puis une d’elle et de son mari aujourd’hui.

« Le temps passe vite lorsque l’on a une super vie ensemble. Vingt ans. L’accomplissement dont je suis la plus fière. C’est comme si c’était hier. Je n’aurais pu le faire sans toi », a-t-elle écrit en légende. Si cela fait 20 ans qu’ils se sont dit « oui », les deux amoureux sont ensemble depuis 30 ans ! Elizabeth Banks et Max Handelman ont deux enfants, Felix, et Magnus Mitchell.

Lily-Rose Depp partage des photos inédites du tournage de « The Idol »









Drake est frappé par un téléphone lancé sur scène

Drake se produisait au United Center, à Chicago, ce mercredi, lorsqu’il a été frappé au bras par un téléphone jeté sur scène. Comme on peut le voir sur les vidéos publiées sur TikTok, le rappeur a préféré ignorer l’incident et se concentrer sur sa prestation.

Le jet d’objet sur les artistes est une tendance aussi étrange que dangereuse. Si Pink s’est retrouvée assez éberluée de recevoir les cendres de la mère d’une fan en plein concert, Bebe Rexha a fini à l’hôpital avec des points de sutures après avoir reçu un smartphone en pleine tête. Une mode contre laquelle s’est récemment élevée Adele lors de sa résidence à Las Vegas, demandant au public d’arrêter de prendre les musiciens pour cible.