Les funérailles de la reine Elizabeth II sont annoncées comme l’un des événements majeurs du siècle, et l’ampleur de cette journée se vérifie en chiffres. Tout d’abord, le nombre d’invités et leur stature. Ce sont 2.000 personnes qui ont été conviées en l’abbaye de Westminster pour assister au service religieux. Parmi elles, les principaux chefs d’Etat du monde occidental et leurs conjoints respectifs, qui sont arrivés… en bus.

Les membres des principales familles royales ont aussi fait le déplacement, tout comme les hommes et femmes politiques britanniques et les personnalités ayant reçu les plus hautes distinctions du Royaume-Uni. Avec de tels invités de marque (et potentielles cibles pour les plus mal intentionnés), la sécurité est en alerte maximale à Londres.

Sécurité maximale

Plus de 10.000 officiers de police ont été ajoutés aux effectifs habituels, précise The Guardian. La Metropolitan Police a déclaré qu’il s’agissait du « plus grand déploiement d’officiers de police » pour un événement, « plus grand que les Jeux Olympiques de 2012 et que le jubilé de platine ». Londres n’est pas la seule ville à avoir revu son service d’ordre à la hausse. Windsor, où reposera la reine Elizabeth II, a aussi fait appel à des renforts : 2.000 officiers ont été déployés dans la ville, qui a mis en place « des mesures de sécurité du même style que dans un aéroport ».

A cela s’ajoutent, dans le centre Londres, des barrières sur 35 kilomètres pour contenir la foule. Et ils sont nombreux à être arrivés, certains dès hier soir, pour apercevoir le cortège funèbre dans les rues de la capitale britannique et rendre hommage à Elizabeth II. Les transports publics (TfL) attendent aux alentours d’un million de personnes souhaitant se rendre à l’abbaye de Westminster et ses alentours. 250 trains supplémentaires circuleront jusqu’à Londres. Egalement, une centaine de vols commerciaux ont été annulés à l’aéroport d’Heathrow, proche de Windsor, pour éviter la pollution sonore pendant la cérémonie funéraire.

Des millions de livres sterling

Enfin, une telle organisation a bien évidemment un coût. Les dernières funérailles d’une telle ampleur au Royaume-Uni ont eu lieu il y a 20 ans, en 2002, lors de la mort de la reine-mère. Elles avaient coûté 5,4 millions de livres sterling (environ 6,15 millions d’euros) et il ne s’agissait pas d’obsèques nationales. Comme le relaye le Big Issue, la sécurité s’élevait à 4,3 millions de livres sterling (environ 4,9 millions d’euros).

Le recueillement du public devant le cercueil avait coûté 825.000 livres sterling (environ 940.000 euros). En comparaison, les forces de l’ordre déployées pour le mariage du prince William et Kate Middleton avaient coûté plus de 6 millions de livres sterling (environ 6,8 millions d’euros). Les obsèques d’Elizabeth II devraient coûter encore plus cher.