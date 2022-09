16 septembre 2022

Julia Fox est contente d’avoir rompu avec Kanye West à temps

Julia Fox a quitté Kanye West au « premier red flag », comme elle l’a révélé à ES Magazine. L’actrice a eu une brève histoire avec le rappeur, commencée au premier de l’an, et qui s’est terminée en février.

« J’avançais juste au jour le jour et je voyais où ça allait. C’était genre : "Il veut encore passer du temps avec moi aujourd’hui, allez, c’est parti". Et puis, la vraie vie s’est installée et ce mode de vie n’était pas tenable. Je ne pouvais pas prendre l’avion toutes les semaines. Et je suis partie au premier red flag. Des problèmes non résolus auxquels il était confronté. Il avait beaucoup de travail à faire, et je n’ai tout simplement pas le temps ni l’énergie pour ça », a-t-elle expliqué.

Blake Lively est enceinte de son quatrième enfant

Serge Lama arrête sa carrière

Serge Lama s’apprête à sortir son ultime album, Aimer. L’artiste a annoncé qu’à presque 80 ans, il ne peut plus continuer sa carrière car son état de santé ne suit plus.

« Il y a un moment où les choses s’arrêtent. Il faut savoir qu’on vieillit. Mon corps me fait beaucoup souffrir. J’ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe. Il y a un moment, il faut savoir s’arrêter plutôt que d’être arrêté par les choses. Alors j’ai décidé que c’était fini, que j’ai une très belle vie avec ma compagne Luana », a-t-il déclaré sur les ondes de RTL.

Et d’ajouter : « J’ai été en tournée et je ne pourrai plus. C’est trop dur. Je ne pourrai plus faire ça. C’est tout un ensemble de choses qui fait que c’est mon dernier album. L’auteur que je suis a essayé dans ce dernier album de mettre toute son âme, de se jeter comme on se jette à l’eau. Je me suis jeté dedans, j’ai écrit des chansons, je pense, qui sont assez intéressantes. Comme ça, je n’aurai pas de regrets. »

Ce dernier disque est composé de chansons d’amour, en écho à son album le plus célèbre, Rouge.