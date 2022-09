6 septembre 2022

George Clooney plaisante sur sa scène de baiser avec Julia Roberts

Grands amis à la ville, George Clooney et Julia Roberts jouent des ex-époux dans Ticket to Paradise. Et la scène du baiser leur a semble-t-il pris du temps !

« J’ai dit à ma femme qu’on avait fait 80 prises. Elle n’en revenait pas », a plaisanté l’acteur auprès du New York Times. « Ça a pris 79 prises de nous rigolant, et une de nous qui nous embrassons », a rectifié sa collègue, toute aussi amusée.

Tickets To Paradise sortira en France le 28 septembre.

Harry Styles ne sait pas ce qu’il fait lorsqu’il joue la comédie

Kanye West veut s’acheter une société de chaussures

Kanye West en a marre de son partenariat avec Adidas, qui commercialise sa ligne Yeezy, dont ses célèbres baskets. Du coup, le rappeur veut s’offrir une société de chaussures, afin d’être son propre patron !

« J’ai besoin d’une entreprise de chaussures comme la façon dont Jamie Salter a acheté Reebok, ou je reprendrai des usines de chaussures. Je suis allé voir (la banque d’investissement) JP Morgan, mais bien sûr, ils ne me donneront aucun accord parce que Jin (g) Ulrich fait partie du conseil d’administration d’Adidas et de JP Morgan. Quelle entreprise de chaussures me donnera le contrôle ? Je dois être le chef du conseil d’administration et le décideur en chef », a posté le rappeur sur Instagram.

Kanye West collabore avec Adidas depuis 2015.