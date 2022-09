La chanteuse et comédienne Line Renaud, 94 ans, a été élevée vendredi soir à l’Elysée à la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur, lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’Etat.

Le grade de Grand-croix dans l’ordre de la Légion d’honneur est la plus haute distinction républicaine, décernée aussi ces dernières années aux comédiens Michèle Morgan et Michel Bouquet, au peintre Pierre Soulages, à l’écrivain Jean d’Ormesson et au philosophe Edgar Morin.

« Immense reconnaissance »

« Par cette carrière étourdissante qui rend la France fière, par vos engagements multiples, vous avez concouru au rayonnement de notre pays », a souligné Emmanuel Macron en présence de nombreuses personnalités représentant les mondes du spectacle, de la politique et de la recherche scientifique.

« J’ai l’immense honneur et le bonheur de vous élever à la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur », a dit le président de la République, adressant à Line Renaud son « immense reconnaissance » et saluant notamment l’engagement de la chanteuse et comédienne en faveur de la recherche contre le sida en co-créant l’association Sidaction.

« Le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige », a estimé Emmanuel Macron, évoquant le dernier engagement en date de Line Renaud.

Du « roman français » au « conte hollywoodien »

« Avec Bienvenue chez les Ch’tis, vous avez écrit un nouveau chapitre de votre légende. (…) Pour les Français, vous êtes devenue une boussole », a-t-il ajouté, passant en revue la carrière de l’éternelle « Demoiselle d’Armentières ».

« Votre destin a commencé comme un roman français et s’est poursuivi comme un conte hollywoodien. (…) Pour un président de la République, vous êtes une invitation à l’humilité », a encore déclaré Emmanuel Macron.

Muriel Robin, Claude Chirac et Dany Boon, les « enfants de cœur » de Line Renaud, mais aussi Pascal Obispo, Nana Mouskouri, Claude Lelouch, Pierre Arditi, Nathalie Baye, le professeur Jean-François Delfraissy, la présidente de Sidaction et lauréate 2008 du prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi, ou l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin comptaient parmi les nombreuses personnalités présentes.