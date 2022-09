02 septembre 2022

Lea Michele dément être illettrée

Lea Michele trouve très « triste » qu’on se demande si elle est illettrée. L’actrice et chanteuse, dont la capacité à lire et à écrire a été remise en question dès 2018, a été à nouveau obligée de se défendre de ces accusations surprenantes. « Je suis allée travailler sur Glee tous les jours, je connaissais mon texte tous les jours. Et puis il y a une rumeur qui assure que je ne peux pas lire ou écrire ? C’est triste. C’est vraiment triste. Je pense souvent que si j’étais un homme, beaucoup de choses ne se passerait pas comme ça », a-t-elle posté en réponse à toutes les rumeurs.

Lea Michele reprend le rôle de Fanny Brice dans Funny Girl, à Broadway, à partir du 6 septembre. Espérons qu’elle saura lire les critiques...

Kanye West reprend les hostilités contre Kim Kardashian

C’est à nouveau la guerre entre Kanye West et Kim Kardashian, et comme à son habitude, le rappeur a décidé de laver son linge sale en public. Dans une série de posts sur Instagram (rapidement effacés mais sauvegardés par le Daily Mail), la star a partagé plusieurs captures d’écran de textos qu’il a envoyés à son ex-femme, dans lesquels il lui reproche notamment qu’elle décide seule de l’endroit où leurs enfants vont aller à l’école. « Pourquoi tu déciderais seule de l’endroit où ils vont à l’école ? Parce que tu es à moitié blanche ? », s’enquiert Kanye West.

Dans les messages, Ye affirme également que la « pornographie » a détruit sa famille, laissant entendre qu’il est en train de « gérer » une addiction, tandis qu’Instagram fait la « promotion » de la pornographie. Une référence au fait que Kim Kardashian et Kris Jenner, sa mère, ont fait la une du magazine Playboy en 2007 et 2019, respectivement. Pour se défendre de ceux qui s’inquiètent de son état de santé mentale, le rappeur conclut en expliquant qu’il se bat « dans des guerres au plus haut niveau du contrôle et de la discrimination ».