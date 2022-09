Sharon Stone a dû reconstruire son visage avec des injections de Botox après son AVC. En 2001, alors qu’elle n’était âgée que de 43 ans, la star de Basic Instinct a été une victime d’une grave attaque cérébrale qui a bien failli lui coûter la vie. Et s’il lui était arrivé de faire appel à la chirurgie esthétique par coquetterie, elle ne pensait pas que ce serait un jour une nécessité.

« Il y a eu une période où, avec la célébrité, j’ai fait des injections et ce genre de choses », a-t-elle d’abord concédé à Vogue Arabia.

Plus de 300 injections

« Et puis j’ai eu cette attaque massive, et neuf jours d’hémorragie du cerveau. Alors j’ai dû faire plus de 300 injections de Botox et de fillers pour redresser une partie de mon visage », a poursuivi Sharon Stone. Ce qui lui apparaissait comme un « petit luxe » était soudain devenu « une sorte de besoin neurologique massif et douloureux ».