R. Kelly a d’ores et déjà annoncé qu’il ne se défendrait pas lui-même lors de son procès pour pédopornographie à Chicago. Les avocats de la star du R & B ont commencé à mettre en place leur stratégie de défense et à présenter leurs témoins. Sans surprise, la liste n’inclut pas l’artiste. Le juge Harry Leinenweber, qui dirige le procès, a demandé directement à l’interprète de I Believe I Can Fly s’il se présenterait à la barre. Réponse négative, relaye ABC News.

Deux des co-accusés de R. Kelly, Derrel McDavid (qui aurait aidé R. Kelly à fausser son procès de 2008, où il a été relaxé pour pédopornographie), et Milton Brown (accusé d’avoir reçu de la pornographie infantile) sont présents au procès, mais le premier seulement a accepté de témoigner.

Explosif

Il faut croire que R. Kelly a compris qu’il valait mieux qu’il se fasse discret. Le chanteur est connu pour son tempérament explosif et il lui est arrivé de se mettre en colère lorsqu’il est interrogé sur ses agissements. De quoi mettre à mal sa défense.

Après deux semaines lors desquelles l’accusation a fait défiler des témoins, dont plusieurs femmes abusées par R. Kelly, qui ont rendu sa défense très compliquée, les avocats de la star ont du pain sur la planche. Leur premier témoin, un ancien officier de police du nom de Christopher Wilson, a affirmé avoir appris qu’un ancien responsable du merchandising de l’artiste avait l’intention de le faire chanter.

Quoi qu’il en soit, R. Kelly risque d’ajouter plusieurs années de détention à sa peine de trente ans de prison après le procès pour racket qui s’est achevé en juin dernier à New York. La fin du procès de Chicago est prévue pour le milieu de la semaine prochaine.