1er septembre 2022

Puff Daddy et Dr Dre se retrouvent en studio

Les deux rappeurs se sont réconciliés et enregistrent ensemble pour la première fois. Puff Daddy, fondateur de Bad Boy Records, se serait même laissé coacher par Dr Dre sur la manière de prononcer certaines des paroles. « Il est le coach, je suis l’élève », aurait plaisanté Diddy. L’ambiance était joyeuse et plusieurs musiciens étaient dans les parages, notamment Jimmy Iovine, Tank, Smino, Justice Baiden de LVRN, selon TMZ.

Le journal croit savoir que le morceau se retrouvera probablement sur le prochain album de Dre avec Snoop Dogg (qui était également dans le bâtiment où se trouve le studio), les deux légendes du rap l’ayant annoncé leur performance au Super Bowl en février.

Adil Rami explique pourquoi il s’est séparé de Léna Guillou

Dolly Parton sort une ligne de vêtements pour chiens, Doggy Parton

La chanteuse de country, actrice, et autrice couronnée de succès se lance dans une nouvelle aventure : elle crée une ligne de vêtements et accessoires pour chiens, Doggy Parton. Pour cette incursion dans un domaine commercial un peu particulier Dolly Parton collabore avec un spécialiste du monde animal, SportPet Designs. Les produits seront d’abord disponibles sur DoggyParton.com et Amazon, annonce CNN.

Dans un communiqué, celle qui a sorti son premier disque il y a « six décennies » qui s’intitulait Puppy Love (L’amour des chiots), n’a pas faibli dans son amour des animaux, au contraire : « Cela m’a inspiré pour créer ma propre ligne de vêtements, d’accessoires, de jouets et d’autres articles pour chiens, avec une petite touche "Dolly" ». La touche Dolly ne manque pas d’humour, car il s’agit d’une perruque blonde inspirée de la coiffure de la célèbre septuagénaire. Les vêtements comportent des chemises et des robes ! Les jouets couineront pour le plus grand bonheur des chiens (et des maîtres ?).

Evidemment, Dolly Parton ne tient pas à s’enrichir avec cette gamme originale de produits pour chiens : « Une partie des recettes sera reversée à Willa B Farms, un refuge où les animaux dans le besoin trouvent un amour sans fin. N’en avons-nous pas tous besoin ? », a conclu l’ami des bêtes.