Meghan Markle est bien loin d’avoir digéré le traitement que lui a réservé son pays d’adoption. La duchesse de Sussex accuse les médias britanniques d’avoir qualifié ses enfants de « nègres ».

L’une des choses qui l’ulcérait le plus, tandis qu’elle et le prince Harry étaient encore des membres actifs de la famille royale, c’était sans doute de devoir fournir des photos de son fils Archie à la Royal Rota. Il s’agit d’un groupe restreint de représentants des médias autorisé à suivre le quotidien de la famille royale.

Cherchez l’erreur

« Pourquoi donnerais-je aux personnes mêmes qui utilisent le mot commençant par un N une photo de mon enfant avant de pouvoir la partager avec les personnes qui aiment mon enfant ? », s’est-elle agacée lors d’un entretien accordé à The Cut. « Vous me dites comment cela a du sens et ensuite je jouerai à ce jeu. »

Meghan Markle s’est toutefois gardée d’accuser directement une personne ou une publication et la famille royale n’a pas encore réagi à ses propos.