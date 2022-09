31 août 2022

Iggy Azalea dément s’être brouillée avec Nicki Minaj

Qu’on ne vienne surtout pas l’impliquer dans une dispute avec Nicki Minaj ! Iggy Azalea a bondi quand elle a découvert sur son fil Twitter un article du New York Post qui racontait un conflit entre elle et sa consœur. Et elle a vivement répondu.

« Pourquoi suis-je dans tout ça ? Nous n’avons jamais rien dit de mal l’une sur l’autre. Vous êtes tous bizarres », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, comme l’a relevé TMZ.

Voilà qui est dit !

Des dessous de la reine Victoria sont aux enchères

Tom Hanks sort un jeu sur Apple Arcade

Tom Hanks lance un jeu en ligne. Hanx101 sera disponible sur Apple Arcade et il n’est pas sans rappeler un très célèbre jeu familial à base de questions… D’après le NME, l’acteur a choisi de pousser les joueurs vers un quiz de culture générale, qui va de « l’histoire aux mathématiques, de la géographie à la nourriture ».

On peut y jouer seul (et battre son propre record), en duo ou en équipes. C’est le premier jeu du comédien, et le premier de questions-réponses sur la plateforme, qui en a l’exclusivité. Développé par le studio indépendant de gaming BlueLine Studios, il sera lancé ce vendredi, en anglais, et comprendra un ensemble initial de 58.000 questions dans diverses catégories.

Cerise sur le gâteau : Tom Hanks en est le narrateur.