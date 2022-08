29 août 2022

Fergie fait son retour aux MTV Video Music Awards 2022

Alors que les MTV Video Music Awards se déroulaient dimanche au Prudential Center, à Newark, et sacraient la longue vidéo de Taylor Swift, de nombreux artistes sont montés sur scène pour chanter seuls ou en duo. Et, surprise, Fergie a rejoint Jack Harlow qui ouvrait la cérémonie avec son tube First Class.

Les deux artistes ont fait ensemble un medley de leurs titres, Fergie chantant Glamorous, son titre que Jack Harlow a samplé dans ce même First Class. Le public a été enthousiasmé par la réunion du jeune espoir du rap et la chanteuse que l’on n’avait pas vue depuis son départ des Black Eyed Peas, rapporte Deadline.

Alysson Paradis est maman pour la deuxième fois

Alysson Paradis a annoncé être devenue maman pour la deuxième fois en toute discrétion. L’actrice a tout simplement publié ce dimanche sur Instagram un émouvant cliché où l’on peut la voir tenant tendrement son nouveau-né, habillé d’un pyjama bleu à rayures.

Aucun commentaire n’a été ajouté à cette publication. Nous ne saurons pas (tout de suite) si le bébé est un garçon ou une fille, ni son prénom ! Lily-Rose Depp, sa nièce, s’est néanmoins empressée d’envoyer un gros cœur rouge au bébé et à la maman !

Alysson Paradis a mis au monde son premier enfant, Marcus, en 2015, né de sa relation avec l’acteur Guillaume Gouix.