26 août 2022

Mark Wahlberg est resté tout nu pendant 12 heures sur le tournage de « Me Time Enfin seuls ? »

Mark Wahlberg a dû passer une journée entière en tenue d’Adam sur le tournage de Me Time : enfin seuls ? Et non, ce n’est pas un film se déroulant dans un camp nudiste, et ce n’était pas non plus une scène torride puisque l’acteur donnait la réplique à… Kevin Hart ! « Malheureusement pour moi, la journée a duré en tout 12 heures sur la jetée de Long Beach. Et une fois de temps en temps, quelqu’un me donnait un peignoir ou quelque chose comme ça, mais ça n’avait rien de confortable », a confié Mark Wahlberg à E! News.

Reste à savoir si le réalisateur s’est amusé à faire rejouer la scène plus que de raison !

Carla Bruni pose topless sous l’objectif de Nicolas Sarkozy

Chris Martin a dessiné le tatouage d’un fan

En se rendant au concert de Coldplay au stade de Wembley, à Londres, le 20 août dernier, Mattie Jolley, fan hardcore du groupe, espérait attirer l’attention de Chris Martin pour lui soumettre une requête plutôt délirante. Sur une pancarte, il demandait au chanteur de lui faire un dessin pour un futur tatouage ! Voyant ça, l’artiste britannique n’a pas hésité et est descendu de scène au beau milieu de Fix You, pour venir gribouiller quelque chose en quelques secondes sur le papier que lui tendait son fan.

Etrangement, si Mattie Jolley a partagé une vidéo de ce moment incroyable, il a préféré garder pour lui le dessin qu’il doit maintenant se faire tatouer !