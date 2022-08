Si Mariah Carey nourrit une obsession tout aussi sincère qu’excessive pour la fête de Noël, elle a aussi su en faire un fonds de commerce plus que lucratif grâce à sa voix, mais pas que. En effet, pour celles et ceux qui n’auraient pas encore développé un trouble de stress post-traumatique après avoir entendu mille fois les clochettes de All I Want for Christmas en décembre chaque année, il est désormais possible d’enrichir la diva en piochant dans une collection d’articles festifs d’un goût plus qu’incertain.

Et loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, Mariah Carey entend désormais déposer la marque « Queen of Christmas », entendu que ce titre lui revenait, bien évidemment, de droit. Or, il pourrait bien s’agir d’une usurpation !

La guerre des reines de Noël

Eh oui, deux chanteuses se disputent déjà le titre de reine de Noël et elles n’entendent pas laisser Mariah Carey les doubler. La première est Darlene Love, et a fait paraître en 1963 un album de chansons de Noël produit par Phil Spector qui demeure un classique. A 81 ans, elle s’estime seule légitime à porter le nom de reine de Noël que lui aurait décerné David Letterman il y a 30 de ça !

La seconde s’appelle Elizabeth Chan et a dédié toute sa carrière à l’écriture et à l’enregistrement de chansons de Noël et a d’ailleurs sorti un album baptisé Queen of Christmas. Et cette dernière a donc décidé de s’opposer officiellement à la demande de dépôt de marque de Mariah Carey, justifiant que Noël devait se partager, et certainement être possédé par quelqu’un.

Noël en péril

« Ça ne concerne pas que le business de la musique. Elle essaye de sécuriser sa marque de toutes les manières possibles - pour des vêtements, des spiritueux, des masques, des colliers pour chien - tout est prévu. Si vous tricotez un pull “Reine de Noël”, vous devriez être en mesure de le vendre sur Etsy pour que quelqu’un puisse l’acheter pour sa grand-mère. C’est fou », s’est offusquée Elizabeth Chan en répondant aux questions de Variety.

Reste à savoir ce que décidera la justice. Une décision qui sera lourde de conséquences, puisque si Mariah Carey était confortée dans son nouveau titre, plus rien ne l’arrêterait dans sa soif de conquête et on ne serait pas étonné qu’elle tente d’annexer le village du Père Noël en Laponie l’année prochaine.