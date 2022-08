Si vous n’avez pas encore pris de vacances et que vous aimez les lieux insolites, cette destination est faite pour vous ! La Casa Malca, située à Tulum, juste en bas de la côte caribéenne du Mexique, près de Cancun, fut la résidence du tristement célèbre Pablo Escobar. Il l’aurait utilisé pour des réunions avec des trafiquants de drogue mexicains qui l’ont aidé à inonder les États-Unis de cocaïne dans les années 1980.

La bâtisse avait été tout bonnement abandonnée après la mort du baron de la drogue en 1993, et ce n’est qu’en 2003 qu’elle fut découverte jusqu’à ce que le marchand d’art colombien Lio Malca l’achète en 2012.

Une métamorphose

S’en suivirent deux ans de rénovation en vue de transformer l’endroit en un espace pouvant accueillir touristes et amateurs d’art tout en préservant certains aspects originaux de l’architecture. C’est ainsi qu’un bâtiment qui possédait autrefois des murs renforcés pour résister aux coups de feu - et un tunnel pour se cacher et s’échapper - sert maintenant de lieu pour la méditation, tandis qu’un cénote artificiel (les cénotes sont des puits naturels souvent considérés comme sacrés au Mexique) a été aménagé dans l’espace piscine ainsi qu’un spa.

Vous l’aurez compris, le but n’est pas ici d’honorer la mémoire de Pablo Escobar, bien au contraire, et les amoureux d’art contemporain se régaleront avec la collection de Lio Malca qui compte notamment des statues de Jeff Koons et des toiles de Basquiat. Alors évidemment, la nuitée ne sera pas à la portée de toutes les bourses, les prix oscillant entre 400 et 1.700 dollars selon la période !