24 août 2022

Vanessa Bryant rend hommage à Kobe pour son anniversaire

Kobe Bryant est décédé il y a plus de deux ans déjà, mais sa veuve marque chaque année son anniversaire. Vanessa Bryant a donc rappelé hier à ses abonnés Instagram la « journée Kobe Bryant », le 24 août, taguant ses filles, Gigi, décédée dans l’accident d’hélicoptère qui coûta la vie à son père, et Natalia.

« Joyeux anniversaire, chéri. Je t’aime, et tu me manques tant », a-t-elle ajouté dans un post séparé, commenté par sa fille Natalia.

Nicole Kidman dévoile ses muscles

Geneviève de Fontenay n’est pas ravie de fêter ses 90 ans

Geneviève de Fontenay aura 90 ans le 30 août prochain, et cette perspective ne l’enchante guère. Interrogée par Ici Paris, l’ancienne patronne des Miss France a même révélé que plus le temps passe, plus elle se sent « proche du cimetière ».

« Fêter quoi ? C’est une idiotie ! A partir de 80 ans, on ne devrait plus célébrer l’année qui vient de s’écouler. Je ne peux pas admettre que je ne reverrai plus mon année 89. Donc mon anniversaire, je ne veux pas en entendre parler. Prendre de l’âge, ça me rend malade car, qu’on le veuille ou non, je suis plus proche du cimetière », s’emporte-t-elle.

Si vous croisez Geneviève de Fontenay la semaine prochaine, évitez de lui souhaiter un joyeux anniversaire !