23 août 2022

Jade Hallyday passe de super vacances en amoureux à Saint Barth

Jade Hallyday roucoule en vacances avec Sean-Michael Klemeniuk, son chéri, à Saint Barthélemy. La fille aînée de Laeticia et Johnny Hallyday, qui a eu 18 ans, partage de plus en plus régulièrement son quotidien avec ses abonnés Instagram. Et comme on peut le voir sur son dernier post, c’est toujours l’amour fou entre les deux tourtereaux.

La jeune fille a posté une tendre vidéo d’elle et de son chéri, se baignant dans une cascade, ce dernier l’embrassant tendrement. « J’ai toujours des papillons dans le ventre », écrit-elle en légende. Adorable.

Camille Lellouche a peur d’accoucher

Meghan Markle a enfin sorti le premier épisode de son podcast

Tout vient à point à qui sait attendre ! Deux ans après avoir signé un contrat mirobolant avec Spotify, Meghan Markle a lancé le premier épisode de son podcast, intitulé Archetypes. Cette première émission de 57 minutes évoque la place de la femme dans la société, avec sa copine Serena Williams en invitée.

Les deux amies y racontent leurs parcours respectifs et notamment comment leur « ambition » a été perçue comme négative. « Je ne me souviens pas d’avoir ressenti une connotation négative derrière le mot ambitieux avant de commencer à sortir avec mon actuel mari », a déclaré Meghan Markle. Ce à quoi Serena Williams répond que l’ambition est « une terrible chose pour une femme, selon certains ».

Dans cet épisode, le prince Harry fait également un passage surprise. La deuxième émission du podcast de Meghan Markle donnera la parole à Mariah Carey !