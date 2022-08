22 août 2022

Laura Dern rend hommage à son chien décédé

Laura Dern pleure la mort de son chien. La comédienne a choisi de rendre un émouvant hommage public à son compagnon à poils. Elle n’a pas manqué non plus de saluer le vétérinaire de son labrador noir.

« Notre bien-aimé Jamal est avec les anges désormais. Nous sommes tellement reconnaissants pour son amour. Merci à l’incroyable Dr Buote de l’avoir sauvé trois fois. Vous nous avez donné tellement d’années de plus avec lui. C’est un chien miraculé. Tu manques à Bébé, et à nous aussi », a-t-elle posté sur Instagram, en légende de photos de l’animal.

Michael Bublé est papa pour la quatrième fois

Nabilla pense que son deuxième fils a dit « maman »

Nabilla est très fière de Leyann, son deuxième fils, qui aurait enfin dit « maman » ! L’influenceuse a en effet dévoilé une vidéo sur Instagram, depuis effacée, dans laquelle on voit le petit babiller. Si pour les oreilles non initiées on pense entendre « areu », l’influenceuse est formelle : « Oh mon dieu que tu es mignon ! Il a dit "maman" ».

Une fois n’est pas coutume, Nabilla a depuis effacé la vidéo. Peut-être avait-elle entendu ce qu’elle voulait… Mais à seulement trois mois, le petit Leyann a encore bien le temps de parfaire sa diction !