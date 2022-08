22 août 2022

Comparée à un influenceur d’extrême-droite masculiniste, Cardi B répond

Cardi B n’a pas apprécié d’être comparée à l’influenceur d’extrême-droite masculiniste Andrew Tate. Ce dernier a récemment été banni de TikTok, après l’avoir été de Twitter en 2017 pour avoir dit que les victimes de viol avaient « une part de responsabilité » dans le crime. Pour Jake Shields, un ancien combattant d’UFC, la rappeuse serait bien pire.

« Les gens pètent un plomb parce que les jeunes garçons veulent ressembler à Andrew Tate, mais ils sont ok avec le fait que les jeunes filles veuillent ressembler à Cardi B. Le message de Tate est d’arrêter d’être fainéant et de se trouver des excuses, d’aller travailler dur pour se remettre en forme et gagner de l’argent. Celui de Cardi est de prendre de la drogue, de coucher avec n’importe qui, et de traverser la vie comme un abruti à l’encéphalogramme plat », a-t-il tweeté.

Une comparaison odieuse qui n’a pas manqué de faire réagir la musicienne. « Je suis mariée, je ne fume pas de weed, je ne prends pas de petites pilules, et je ne prends pas de coke. Je suis mère de deux enfants, et je fais beaucoup pour les œuvres de charité. Mais oui, utilisons Cardi pour défendre un homme qui prône la misogynie et le viol », a-t-elle écrit dans un tweet depuis effacé.

Alizée fête son anniversaire en famille

Alizée a fêté ses trente-huit printemps entourée de ses deux filles, Annily, 17 ans, issue de son union avec Jérémy Chatelain, et Maggy, trois ans, fruit de son amour avec son mari, Grégoire Lyonnet. La chanteuse a posté une adorable photo d’elles trois, soufflant les bougies sur un imposant fraisier.

« 38. Merci à tous pour vos messages », a écrit sur Instagram celle qui fêtait aussi cet été ses six ans de mariage avec le danseur qui partage sa vie depuis maintenant neuf ans.