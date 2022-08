Il n’y a plus d’espoir pour Anne Heche. Dans une déclaration, un porte-parole de sa famille a donné des nouvelles de la santé de l’actrice et elles sont mauvaises.

« Malheureusement, suite à son accident, Anne Heche a souffert d’une lésion cérébrale anoxique et demeure dans le coma, dans un état critique, déclare le porte-parole. Elle ne devrait pas survivre. » L’actrice demeure sous assistance respiratoire car « elle tient depuis longtemps à pouvoir donner ses organes » et les médecins sont en train de déterminer si certains d’entre eux sont viables.

Dans son communiqué, le porte-parole parle déjà d’elle au passé : « Anne avait un immense cœur et a laissé une impression mémorable à tous ceux qu’elle a rencontrés. Au-delà de son extraordinaire talent, elle considérait que répandre la gentillesse et la joie était l’œuvre de sa vie – elle s’est battue en particulier pour que chacun soit mieux accepté quelle que soit la personne qu’il ou elle aime ».

Victime d’un double accident de voiture

L’actrice a été victime d'un double accident de la route vendredi dernier. Dans des vidéos provenant du voisinage, on peut voir le véhicule de la star de Six jours sept nuits s’encastrer une première fois dans le garage d’un immeuble, avant de repartir à vive allure dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles.

La Mini Cooper de la comédienne a fini sa course dans une maison à quelques mètres du premier impact et a pris feu. Anne Heche est restée prisonnière de l’habitacle jusqu’à l’arrivée des pompiers. La star n’a blessé personne, alors que la résidente de la propriété se trouvait chez elle. Elle a néanmoins tout perdu dans l’incendie et ses voisins ont lancé une cagnotte pour l’aider à se reloger.

Le LAPD a ouvert une enquête contre Anne Heche pour conduite sous influence et délit de fuite.

Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont Six Jours, Sept Nuits ou Donnie Brasco. Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton Another World, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991. Dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.