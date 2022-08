10 août 2022

Lance Armstrong s’est remarié

Lance Armstrong a beau avoir été déchu de ses titres du Tour de France, c’est dans l’Hexagone qu’il a dit « oui » à sa fiancée Anna Hansen ! Le cycliste a en effet dévoilé sur Instagram de nombreuses photos de la cérémonie de mariage qui s’est déroulée au Château La Coste.

« Meilleur. Jour. Du monde. J’ai épousé l’amour de ma vie@annahansenarmstrong », a écrit le sportif en légende des clichés, avant de faire l’éloge de sa douce.

« Anna, tu as été mon roc absolu ces 14 dernières années et permets-moi d’être clair, je n’aurais pas survécu sans toi. Je suis si fier du couple que nous sommes devenus – Il nous a fallu faire le travail, un travail vraiment dur, et je suis si heureux que nous l’ayons fait. Je t’aime énormément et je serai toujours là pour toi et notre famille », a-t-il ajouté.

Johnny Depp bosse toujours pour Dior

Johnny Depp semble avoir renouvelé son contrat avec Dior ! Selon E! News, le comédien aurait en effet signé un nouveau contrat pour une somme à sept chiffres, afin de continuer à représenter leur parfum Sauvage, fragrance la plus vendue cette année.

Si aucun commentaire officiel n’a pour l’instant été fait, le compte Instagram de la maison de couture continue de partager des publications de la star vantant son produit, et ce, pas plus tard qu’hier.

De quoi permettre à l’acteur d’assurer sa défense au prochain procès en appel qui pourrait bien avoir lieu prochainement ! Johnny Depp et Amber Heard ont en effet tous les deux fait appel du verdict.