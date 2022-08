La mort d’Olivia Newton-John a fait l’effet d’un choc dans le monde entier. Pas parce qu’elle était totalement inattendue (un cancer du sein lui avait été diagnostiqué en 1992 et elle n’avait jamais caché son combat de longue haleine contre la maladie) mais parce que la star est pour toujours associée à la jeunesse et à la fraîcheur de son personnage culte de Sandy dans Grease, sorti en 1978.

Manifestement bouleversé, sa costar de la comédie musicale, John Travolta, a rendu hommage à l’actrice sur Instagram.

« Ma très chère Olivia, tu as rendu notre vie à tous tellement meilleure. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous te verrons plus tard et nous serons tous ensemble à nouveau. Je suis à toi depuis le premier instant où je t’ai vue et pour toujours ! Ton Danny, ton John ! », a-t-il posté.

Premier amour

Le réalisateur James Gunn a fait écho à tant de fans qui ont découvert la star dans Grease, en saluant de son côté la mémoire de son « premier amour ».

« J’adorais Grease et sa musique. Par coïncidence, j’ai également acheté et habité pendant un certain temps la magnifique maison qu’elle a fait construire à Malibu. Qu’elle repose en paix », a-t-il tweeté.

Viola Davis a elle aussi rendu hommage à Olivia Newton-John en rappelant l’impact qu’elle a eu sur son époque avec le rôle iconique de Sandy.

« Tu étais mon enfance !! Ton talent, ta prestance, ta beauté ! Repose en paix. Que Dieu bénisse ta famille…. et merci d’avoir créé des souvenirs éternels », a posté la star de La Couleur des sentiments, tandis que le chanteur américain Richard Marx a pleuré la perte d’une amie proche.

« Mon cœur est brisé. Repose-toi maintenant, chère amie. Tu étais une personne aussi gentille et aimante qu’il y en a jamais eu. Tu me manqueras tous les jours. », a-t-il écrit.

Olivia Newton-John avait 73 ans. Elle est morte « paisiblement », d’après ses proches, entourée de sa famille dans son ranch de Californie.