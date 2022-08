Alors qu’elle commence la promo de son prochain album, intitulé Coping mechanism, Willow Smith a commenté pour la première fois l'incident qui a opposé son père, l’acteur Will Smith au présentateur de la dernière cérémonie des Oscars, l’humoriste Chris Rock. Le premier avait giflé le second en direct suite à une blague de ce dernier sur la femme de l’acteur, Jada Pinkett-Smith. Chris Rock s’était moqué de la tête chauve de la comédienne et animatrice télé, alors que celle-ci avait déjà fait savoir publiquement qu’elle souffrait d’alopécie, une maladie qui entraîne la chute des cheveux. Quelques instants plus tard, un Will Smith en larmes avait reçu l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père et entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams.

Au site Billboard, Willow, 21 ans, explique que cet épisode « ne l’a pas chamboulée [dans son processus artistique] autant que ses propres démons intérieurs. » avant de poursuivre : « Je vois ma famille comme une entité humaine et je les aime et les accepte dans toute leur humanité. En raison de notre statut, notre humanité n’est pas toujours acceptée et on attend de nous que nous nous comportions d’une manière qui ne correspond pas à une vie humaine saine et qui n’est pas propice à l’honnêteté. »

Chris Rock n’est pas prêt à reparler à Will Smith

Suite à cet incident, Will Smith a été banni des événements de l’académie des Oscars pour 10 ans. Il a depuis présenté ses excuses à Chris Rock. Début juin, Jada Pinkett-Smith a appelé les deux hommes à se réconcilier. Mais il faudra sans doute attendre encore un peu pour ça. Dans une vidéo postée fin juillet, l’acteur a indiqué avoir contacté l’humoriste : « le message qui m’est revenu est qu’il n’était pas prêt à parler et que lorsqu’il le serait, il me le ferait savoir ».