08 août 2022

Shawn Mendes se détend à la plage après avoir annulé sa tournée

Shawn Mendes va-t-il déjà mieux ? C’est ce que laissent entendre les dernières photos de la star ! Alors que l’artiste a annulé le mois dernier sa tournée mondiale, présentant ses excuses à tous ses fans, il est réapparu sur les plages de Miami le week-end dernier. Comme le montre Page Six, le chanteur était même souriant pour ce séjour relaxant ! Le soir même, d’après la publication, il est apparu dans le club LIV Miami aux côtés de The Weeknd, et du producteur Kaytranada.

Kim Kardashian et Pete Davidson seraient séparés

A ceux qui s’imaginaient que Kim Kardashian et Pete Davidson allaient rester ensemble toute leur vie, mauvaise nouvelle : c’est – selon toute la presse américaine – fini entre les deux stars ! D’après E! News, si les amoureux gardent un respect profond l’un pour l’autre, leurs plannings respectifs auraient rendu leur relation impossible. Pete Davidson a passé une partie de l’été en Australie pour tourner le film Wizards !, tandis que la star de la téléréalité est restée à Los Angeles avec ses quatre enfants, qu’elle élève seule (ou plutôt en tant que coparente) depuis qu’elle s’est séparée de leur père, Kanye West.

La séparation aurait eu lieu la semaine dernière, même si pour le moment, aucune des deux stars n’a confirmé la nouvelle.