Kim Kardashian se sépare de l'humoriste américain Pete Davidson

La star de la téléréalité Kim Kardashian s’est séparée de l’humoriste Pete Davidson après neuf mois de relation, ont rapporté vendredi plusieurs médias américains. Le couple a rompu cette semaine, la distance et leurs emplois du temps respectifs très chargés « rendant très difficile le maintien de leur relation », a indiqué le site spécialisé E !, citant une source anonyme.

Kim Kardashian, 41 ans, milliardaire grâce notamment à ses lignes de cosmétiques et de vêtements, avait rencontré Pete Davidson, 28 ans, l’un des pensionnaires de la célèbre émission télévisée Saturday Night Live, en 2019 mais n’avait débuté une relation romantique avec lui qu’en novembre 2021, rappelle le Los Angeles Times.

Scandales

Ils étaient apparus ensemble à de nombreux événements publics comme le gala du Met à New York en mai où la star avait exhibé la célèbre robe portée par Marilyn Monroe pour chanter « Happy Birthday Mr President » en 1962. La relation entre les deux célébrités a été émaillée de scandales, l’ex-mari de Kim Kardashian, le rappeur Kanye West, dit « Ye », ayant été suspendu temporairement d’Instagram après avoir harcelé Pete Davidson sur le réseau social.

Kim Kardashian a divorcé de Kanye West en mars avec lequel elle a eu quatre enfants : deux filles, North et Chicago et deux garçons, Saint et Psalm. Il s’agit du troisième divorce de la femme d’affaires qui fut mariée au producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004 et au basketteur Kris Humphries en 2011, une union qui n’avait duré que 72 jours.