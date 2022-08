5 août 2022

La femme de Ne-Yo, Crystal Renay, demande le divorce

Après avoir accusé Ne-Yo d’infidélité, Crystal Renay, l’épouse du chanteur, vient de demander le divorce ! People a dévoilé des documents juridiques indiquant que couple est séparé depuis le 22 juillet. La jeune femme indique que leur « mariage est irrémédiablement brisé sans espoir de réconciliation ».

Elle l’accuse d’avoir eu un enfant dans une liaison adultère, et demande la garde physique principale et la garde légale de leurs enfants, ainsi qu’une pension alimentaire, et « un montant suffisant pour les enfants ».

Selena Gomez ne rentrera pas son ventre

David Douillet rejoint « Danse Avec Les Stars »

David Douillet continue son parcours télévisuel ! Après avoir été vu dans Mask Singer, et Les traîtres, l’ancien judoka et ministre participera à prochaine saison de Danse Avec Les Stars, a confirmé TF1 !

Une nouvelle saison riche en rebondissements : alors que ni Jean Paul Gaultier ni Denitsa Ikonomova ne reprendront leurs postes, ils seront remplacés dans le jury par Bilal Hassani, et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.