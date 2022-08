1er août 2022

Nicki Minaj demande à ses fans de l’aider à trouver le titre de son prochain single

Nicki Minaj ne sait que choisir pour le titre de son prochain single, et pour l’aider, la rappeuse a décidé de se tourner vers sa communauté ! L’interprète d’Anaconda a en effet expliqué sur Twitter qu’elle ne pouvait pas utiliser le titre prévu, Freaky Girl.

« Quel devrait être le nom officiel de #FreakyGirl ? Oui, nous devons le changer ; pour tous mes fans de Barb/manager, à vous de jouer », a-t-elle partagé, ajoutant un sondage dont les propositions étaient He Want a Freaky Girl, Super Freaky Girl, et Nick James.

Si ce matin Super Freaky Girl était en tête, Nick James lui est passé devant dans l’après-midi !

Omar Sy s’éclate avec Kerry Washington

Britney Spears célèbre ses deux mois de mariage

Deux mois que Britney Spears et Sam Asghari se sont dit « oui ». L’occasion pour la chanteuse de célébrer cet anniversaire, en postant un long message sur Instagram à l’attention de ses fans.

« Les gars, deux mois que je suis mariée. Je n’arrive pas à y croire. Je vais bientôt à Disneyland, l’endroit qui me rend heureuse », a-t-elle écrit en légende de photos « de la piste de danse à mon mariage de conte de fées » et de la « voiture spéciale ».

Joyeuses noces de rosée à Britney Spears et Sam Asghari !