29 juillet 2022

Valérie Trierweiler passe ses vacances avec son chéri

Valérie Trierweiler et son compagnon, le rugbyman Romain Magellan, profitent de leurs vacances pour explorer la Croatie en amoureux ! C’est en effet dans ce « vrai coin de paradis » que le couple a posé ses valises. La journaliste a partagé sur Instagram plusieurs photos de paysages et de jolis couchers de soleil.

Une escapade bienvenue alors que l’ancienne Première dame est sous le feu des critiques depuis son passage dans Pékin Express.

Lou Doillon est maman pour la deuxième fois

Hilaria Baldwin pense qu’il y a un complot contre son mari Alec

Pour Hilaria Baldwin, c’est sûr : il y a un complot contre son mari Alec. La professeure de yoga, enceinte de leur septième enfant, s’est épanchée sur Instagram pour évoquer des « ennemis », qui s’en prendraient à son mari.

« La partie la plus sombre est de voir derrière le rideau comment certaines de ces "affaires" peuvent fonctionner, et les coups et les sacrifices que quelqu’un dans l’œil du public prend pour s’exprimer pour ce qu’il croit et pour aider les autres. Les ennemis de ces missions cherchent à te détruire, afin de délégitimer ta voix et ton objectif. Ce n’est pas une nouvelle tactique… C’est aussi vieux que le monde… », affirme-t-elle, évoquant également des « calomnies ».

La mère de famille fait référence, sans jamais le citer, à l'accident mortel sur le plateau de Rust, qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Alyna Hutchins, après qu’une arme tenue par Alec Baldwin s’est déchargée.