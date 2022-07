28 juillet 2022

Katie Holmes confirme qu’il n’y aura pas de reboot de « Dawson »

Drame pour les fans de Dawson. Katie Holmes vient de confirmer qu’il n’y aura pas de retour de la série culte ! L’actrice a confié à Screenrant qu’elle en avait parlé avec les autres acteurs de la série, et qu’ils étaient tous d’accord : ce ne serait pas une bonne idée.

« Je suis reconnaissante pour cette expérience. On en a parlé au fil des années, mais je pense que la série capturait l’essence de cette période, et de ce moment de nos vies. Je pense que c’est bien d’en être nostalgique. Moi aussi je le suis. Mais est-ce qu’on veut revoir les personnages à nos âges ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On a tous décidé qu’on ne le voulait pas, en fait », a-t-elle expliqué à la publication.

Jack Osbourne est papa pour la quatrième fois

Les Kardashian ont fêté les 88 ans de leur grand-mère maternelle

Mary Jo Campbell, la grand-mère des sœurs Kardashian-Jenner, a fêté ses 88 ans, et Kim lui a rendu hommage !

« Joyeux anniversaire à la reine MJ ! Je t’aime tellement grand-mère, et je suis si, si chanceuse de t’avoir », a-t-elle posté sur Instagram, en légende de nombreuses photos d’elle, de sa grand-mère, et de la famille réunie autour de la mère de Kris Jenner au fil des années !