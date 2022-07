Leurs relations ne sont pas près de s’apaiser. Dans le dernier numéro de Paris Match, l’écrivain Yann Moix rendait hommage à Charlotte Valandrey, décédée le 13 juillet dernier. Il y racontait sa rencontre avec l’actrice mais aussi certains moments plus intimes qu’ils ont partagés. Dans un message posté sur le compte Instagram de l’actrice, sa famille a fait entendre son point de vue, considérant que la relation entre Yann Moix et Charlotte Valandrey n’était qu’un « bref rapprochement sans histoire d’amour » et en avançant d’autant plus que l’écrivain « n’a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui » lorsqu’il travaillait au côté de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché.

L’écrivain a de nouveau choisi Paris Match ce mardi pour répondre aux proches de la comédienne. « Je ne retirerai – et retirerais – pas un mot, une ligne, un point-virgule, une virgule de cet hommage, indique-t-il dans son texte. Ce que j’ai à dire est très simple : il faudrait être naïf pour croire qu’un être se distribue de la même manière auprès de tous les interlocuteurs, des êtres humains qu’il croise sur son chemin au cours de son existence ».

« Un rapport que personne ne peut comprendre »

Il poursuit : « La complicité que j’ai eue avec elle était d’autant plus profonde, inestimable et précieuse qu’elle a toujours été clandestine. On avait un rapport que personne ne peut comprendre et que personne ne peut nous enlever ».

Yann Moix évoque par la suite des moments durant lesquels Charlotte Valandrey s’est « énormément confiée » à lui et n’élude pas des périodes où ils se sont « perdus de vue » même s’ils se sont toujours retrouvés. « J’ai fait pour Charlotte des choses que mes amis les plus proches ne savent pas, n’ont pas à savoir et ne sauront jamais. Je ne m’excuserais pas pour mon article. Que cela plaise ou non aux parents dont la douleur est infiniment respectable. Je leur demande aussi de respecter la mienne. » A ce jour, le communiqué de la famille de la comédienne a été retiré de son compte Instagram.