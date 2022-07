22 juillet 2022

Taylor Swift a fait une apparition surprise au concert de Haim

Les spectateurs du concert de Haim à l’O2 Arena de Londres jeudi soir sont de petits chanceux. En effet, Taylor Swift est montée sur scène pour rejoindre ses copines, et elle a même chanté !

Elles ont interprété Gasoline et Love Story. Un événement également pour la chanteuse texane, qui a fait part de sa joie d’être à nouveau face à un public. « Je n’avais pas été sur scène depuis très longtemps. C’est bien. C’est tellement bien (d’être de retour) », a-t-elle déclaré, comme le relaye le NME.

Et c’était un beau clin d’œil, puisque le groupe a commencé sa carrière en assurant les premières parties de Taylor Swift !

Billie Eilish a sorti deux nouvelles chansons

Rihanna prépare une ligne de produits capillaires

Après la lingerie, le maquillage, les vêtements et les soins pour la peau, Rihanna a encore beaucoup à offrir dans sa sacoche Fenty. La prochaine étape, comme on peut le voir sur le registre américain des marques déposées, ce sera donc les cheveux !

On devrait retrouver, dans cette collection intitulée Fenty Hair, de nombreux accessoires (des barrettes aux pinces), des soins (du shampooing aux stimulants de pousse), des produits pour styliser (défrisant ou bouclant) et des brosses et des peignes ! Quant à la date de sortie, c’est encore un mystère. Ce serait en tout cas un cadeau de Noël bien tentant…