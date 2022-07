19 juillet 2022

Alice Evans partage des messages odieux qu’aurait envoyés son ex à leur fille

En pleine bataille juridique avec son ex-mari dans le cadre de leur divorce, Alicia Evans a partagé des messages signés de Ioan Gruffudd et adressés à leur fille aînée, Ella, âgée de 12 ans. Dans ces textos, l’acteur, qui a également une autre fille, Elsie (8 ans) avec son ex-femme, explique qu’il refuse d’emmener l’adolescente à un concert comme prévu, car « la dernière fois que toi et moi avons parlé, tu m’as menacé d’appeler les services de protection de l’enfance. Tu as ensuite piraté mon Instagram et publié des commentaires dégoûtants qui ont fait les gros titres ». Il lui ordonne ensuite retourner voir un psychologue parce que « beaucoup de choses doivent se passer » avant de renouer un lien père-fille. « Nous ne pourrons pas avancer comme si de rien n’était, car tes actions ont été beaucoup trop graves », conclut le message.

Dans un autre texto, il annule une visite prévue aux studios Universal, car il doit veiller sur son actuelle compagne, Bianca Wallace qui souffre de sclérose en plaques. « Quelqu’un voit-il une légère différence dans la façon dont mon mari présente ses relations avec ses enfants et la réalité ? C’est juste UN texto. Vous le croyez toujours tous ? », a légendé Alice Evans.

Ioan Gruffudd, qui demande la garde partagée de leurs enfants, n’a pas réagi à la publication de son ex-femme.

Anya Taylor-Joy s’est visiblement mariée

Limp Bizkit repousse sa tournée européenne

Mauvaise nouvelle pour les fans de Limp Bizkit. Le groupe a reporté sa tournée prévue au Royaume-Uni et en Europe. En cause, les recommandations des médecins du chanteur Fred Durst, qui doit soigner des « problèmes de santé personnels ».

« C’était une nouvelle vraiment inattendue et je suis vraiment désolé. J’ai hâte de me rattraper dès que possible. [Je] travaille déjà sur quelque chose pour me rattraper auprès de tout le monde au Royaume-Uni et dans toute l’Europe », a confié le musicien de 51 ans sur le site de son groupe.