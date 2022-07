18 juillet 2022

Britney Spears remercie Selena Gomez d’être venue à son mariage

La présence de Selena Gomez au mariage de son amie Britney Spears a rendu la mariée folle de joie ! Preuve en est cet adorable message publié sur Instagram par la popstar. « Elle est venue à mon mariage… Les trois plus belles femmes de Hollywood… @drewbarrymore, @parishilton… Je n’en avais aucune idée !!! », débute-t-elle, avant de laisser éclater sa joie.

« J’étais TELLEMENT HEUREUSE !!! Elle m’a dit : "Je veux juste que tu sois heureuse" trois fois… Ma mère fait ça aussi… C’était tellement cool qu’elle puisse me rejoindre et partager ses pensées… Même si j’ai été forcée de voir des gens contre mon gré toute ma vie… C’était une belle surprise !!! Tu es une personne si spéciale et je devais partager cette photo… Je me suis dit que ça la rendrait heureuse !!! », a-t-elle conclu.

Britney Spears a épousé Sam Asghari chez elle, à Los Angeles, en juin dernier.

Laeticia Hallyday s’éclate en Grèce

Chris Evans veut trouver l’amour

Chris Evans se concentre sur sa vie amoureuse ! Interrogé sur ses aspirations personnelles par Shondaland, le comédien a dévoilé qu’il s’agissait de la recherche de l’amour. « La réponse serait que peut-être (je) me concentre sur la recherche d’un partenaire, vous savez, quelqu’un avec qui vous voulez vivre. Je veux dire, écoutez, j’aime ce que je fais. C’est génial, je m’y consacre entièrement. Mais cette industrie est pleine de doute, d’hésitation et de recalibrage pour essayer vraiment de trouver quelqu’un en qui vous pouvez vraiment vous consacrer entièrement. Peut-être qu’il s’agit d’essayer de trouver quelqu’un avec qui tu cherches à passer ta vie. Oui, alors peut-être que c’est ça », a répondu la star de Captain America.

L’acteur est sorti avec Jessica Biel de 2001 à 2006, Minka Kelly de 2007 à 2014 et Jenny Slate de 2016 à 2018. Nul doute que les prétendantes seront légion !