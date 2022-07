Cardi B l’assure, elle n’a jamais fait appel aux services d’une nounou pour prendre soin de ses enfants. Un choix qui s’est imposé par la force des choses.

« Il n’y a pas beaucoup d’artistes qui ont eu des bébés au début de leur carrière », a souligné la rappeuse lors d’un entretien accordé à Vogue Singapour. « Je n’avais pas sorti mon premier album quand j’ai découvert que j’étais enceinte. Tout le monde était très nerveux pour ma carrière et mon futur, mais j’ai continué à leur dire, “C’est facile. Croyez-moi, je vais prendre une nounou et elle se déplacera avec moi. Ça ne va pas être une prise de tête”. »

Mais à la naissance de sa fille Kulture, Cardi B n’a pu se résoudre à la mettre dans les bras d’une nounou ou même de sa propre mère.

Jamais loin

« Vos parents ont déjà vécu leur vie et élevé leurs enfants. Ils sont plus âgés et n’ont plus la même énergie que lorsqu’ils avaient 20 ans. Je ne suis jamais loin de mes enfants parce que c’est ma responsabilité en tant que mère », a ajouté Cardi B, expliquant qu’elle ne supportait pas l’idée d’avoir une personne extérieure évoluer au sein de sa famille.

Voilà pourquoi l’artiste continue de s’occuper de ses enfants elle-même et avec le renfort de son mari Offset, qu’il s’agisse de Kulture (4 ans), ou du petit Wave qui fêtera bientôt sa première année.