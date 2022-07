13 juillet 2022

La fille de Diane Kruger lui donne visiblement du fil à retordre avec la canicule

Diane Kruger semble avoir beaucoup à faire avec sa fille, qui souffrirait de la canicule. La comédienne a remercié sa mère de l’aider, postant sur Instagram que « Dieu merci, ma mère est là pour que je puisse passer une nuit tranquille ce soir ». « Ma fille devient folle ces derniers jours », ajoute-t-elle, en légende d’un selfie d’elle.

Diane Kruger a mis au monde Nova Tennessee il y a trois ans, née de son union avec Norman Reedus.

Bradley Cooper semble avoir retrouvé l’amour

Snobée par les Emmy Awards, Mandy Moore réagit

Mandy Moore et sa série This Is Us n’ont reçu qu’une seule nomination aux Emmy Awards. Une déception qui n’entache cependant pas la fierté de la comédienne face au travail produit par l’équipe de tournage.

« Est-ce que j’aimerais que notre série soit reconnue à ce que je pense être son meilleur moment ? Bien sûr. Et la scénarisation brillante de Dan Fogelman pendant 6 saisons (…) ? La direction impeccable de Ken Olin ? Nos acteurs et notre équipe incroyablement talentueux ? Ouais… Mais rien ne peut enlever ce que notre série représente pour TELLEMENT de gens (nous y compris). C’est un héritage incroyable. J’en serai reconnaissante pour toujours », a-t-elle posté dans sa story Instagram.