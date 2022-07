13 juillet 2022

Jessica Chastain défend Florence Pugh

Florence Pugh a subi les assauts des trolls sur Internet après avoir porté une robe transparente qui laissait voir sa poitrine, lors du défilé Valentino Haute Couture, mais Jessica Chastain est venue défendre la comédienne.

« Pourquoi les hommes se sentent-ils si menacés de se rendre compte que les femmes peuvent aimer leurs corps sans leur permission ? », s’est interrogée la star dans sa Story Instagram, concluant que « nous ne vous appartenons pas ».

Lizzo est très heureuse de sa première nomination aux Emmy

Pete Davidson veut un enfant avec Kim Kardashian

Pete Davidson était invité par Kevin Hart dans son émission Hart To Heart, et, comme on peut le voir dans une bande-annonce de l’épisode, le comédien, qui sort avec Kim Kardashian depuis octobre dernier, évoque son désir de paternité !

« Ce que je préfère, ce que je veux vraiment, c’est avoir un enfant. C’est mon rêve. Je sais, c’est un peu cliché », a-t-il révélé.

Pete Davidson a perdu son père, pompier, durant les attentats du 11-Septembre. L’acteur avait alors sept ans.