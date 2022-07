12 juillet 2022

Chris Hemsworth dévoile sa « superhéroïne préférée »

Chris Hemsworth a révélé qui était sa « superhéroïne préférée », et il s’agit… de sa fille de 11 ans, India ! L’acteur a posté sur Instagram deux tendres photos : une sur le tournage du premier Thor, lorsque celle-ci était bébé, et une autre sur le tournage de Thor: Love and Thunder, onze ans plus tard.

« Voilà deux photos de ma fille et moi. L’une a été prise la première fois qu’elle était sur le plateau avec moi, il y a onze ans. L’autre, sur le dernier Thor. Elle est ma superhéroïne préférée », a-t-il posté en légende des images.

Sofia Vergara fête ses cinquante ans en famille

Alain Bernard va être papa

Alain Bernard et sa femme, Faustine, seront bientôt parents ! L’ancien nageur olympique a partagé sur Instagram une photo de lui, tenant le ventre déjà très arrondi de sa femme. « Chargement en cours », a-t-il légendé le cliché, tandis que sa compagne a, quant à elle, dévoilé sur sa page la date de l’accouchement !

« J-19 pour la plus belle des aventures », a-t-elle écrit.

Les deux futurs parents sont en couple depuis 2017. Ils se sont mariés en 2020.