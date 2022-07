11 juillet 2022

Lindsay Lohan passe de belles vacances en Turquie

Si Lindsay Lohan vit dorénavant la plupart du temps à Dubaï, c’est en Turquie, à Bodrum, qu’elle passe ses vacances. La star, tout juste mariée à Bader Shammas, a donné un petit aperçu de son séjour à ses abonnés Instagram.

Au programme, paysages de rêve, petits plats appétissants, baignades et bronzette ! La belle vie !

Cardi B dément avoir frappé un fan en plein concert

Nicki Minaj s’amuse des rumeurs de grossesse

Nicki Minaj est-elle enceinte de son deuxième enfant ? C’est la question que se posent plusieurs de ses fans et à laquelle elle a accepté de répondre, non sans les titiller un peu. Ainsi, lors d’un question/réponse live sur Instagram avec ses admirateurs que relaye Billboard, la Barbz a déclaré : « Oh, je voulais tweeter ceci : je ne suis pas grosse, je suis enceinte ».

Un instant plus tard, l’interprète d’Anaconda a ajouté : « Oh, attendez. Me serais-je trompée ? Je crois que oui. Je voulais dire que je ne suis pas enceinte, je suis grosse. Mais merci pour les messages de félicitations ». Une déclaration qu’elle a terminée dans un grand éclat de rire !